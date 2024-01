Prefeitura abre processo seletivo com mais de 1600 vagas; saiba mais | A TARDE

A prefeitura de Luís Eduardo Magalhães está com processo seletivo aberto para a contratação de mais de 1.600 profissionais de diversas áreas. As inscrições se encerram nesta quarta-feira, 27, e podem ser feitas por meio do site.



As vagas são para professor, agente administrativo e técnico de enfermagem, entre outros, e os salários podem chegar a R$ 7,6 mil.

Para poder se candidatar, é preciso ser alfabetizado ou ter ensino médio, técnico ou superior completo, conforme o cargo de interesse. Os contratados terão carga horária de 20 a 40 horas semanais.

Os inscritos realizarão uma prova objetiva no dia 21 de janeiro de 2024. Serão 50 questões de múltipla escolha contendo disciplinas como língua portuguesa; matemática; conhecimentos gerais; conhecimentos de informática; conhecimentos específicos. O edital também está disponível no site.

Veja as vagas imediatas

Secretaria de Educação - Zona Urbana:

Monitor Educacional (514);

Professor da Educação Infantil (125);

Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (60);

Professor Língua Portuguesa (20);

Professor Matemática (25);

Professor de Geografia (10);

Professor de História (15);

Professor de Ciências (15);

Professor de Inglês (20);

Professor de Educação Física (80);

Professor de Arte (6);

Professor de Ensino Religioso (6).

Secretaria de Educação - Zona Rural:

Monitor Educacional (7);

Professor da Educação Infantil (6);

Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (12);

Professor Língua Portuguesa (3);

Professor Matemática (3);

Professor de Ciências (3);

Professor de Ed. Física (4).

Prefeitura Municipal:

Auxiliar de Serviços Gerais (300);

Agente Administrativo (70);

Maqueiro (2);

Motorista Carro Leve (17);

Motorista Carro Pesado (17);

Auxiliar de Saúde Bucal (26);

Auxiliar Veterinário (1);

Técnico em Radiologia (8);

Técnico em Laboratório (6);

Técnico em Imobilização Ortopédica (7);

Técnico em Enfermagem Geral (51);

Técnico em Enfermagem/Horário Comercial (53);

Técnico em Enfermagem Vacinador (20);

Técnico em Enfermagem Instrumentador Cirúrgico (2);

Técnico de Farmácia (19);

Agente Financeiro (4);

Arquiteto (1);

Assistente Social (21);

Biólogo (2);

Biomédico (6);

Educador Físico - Voleibol (1);

Educador Físico - Futsal e Futebol (1);

Educador Físico - Handebol (1);

Educador Físico - Basquetebol (1);

Educador Físico - Treinamento Funcional (2);

Educador Físico - Natação e Hidroginástica (1);

Enfermeiro Geral (28);

Enfermeiro Obstetra (12);

Enfermeiro/Horário Comercial (17);

Engenheiro Civil (1);

Farmacêutico (5);

Fisioterapeuta (13);

Fonoaudiólogo;

Médico Veterinário;

Nutricionista (3);

Psicólogo (16);

Terapeuta Ocupacional.

Ainda serão realizados cadastro reserva.*