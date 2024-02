Prefeitura de Dário Meira decreta situação de emergência | A TARDE

Publicado segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 19:28 h | Autor: Da Redação ouvir

Por causa do volume de água, provocado pelas fortes chuvas, o Riacho do Meio, que corta o perímetro urbano de Dário Meira, encheu e ocasionou diversos pontos de alagamento no município - Foto: Foto: Blog do Seninha