Presidente da CBPM projeta avanço da logística e indústria na Bahia

O presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Antonio Carlos Tramm, disse que a celebração dos 75 anos da Federação das Indústrias do Estado da Bahia(Fieb) e do Dia da Indústria, na noite desta quinta-feira, 25, também traz destaque para a importância da infraestrutura logística para o avanço do setor no estado. A celebração ocorre na sede da Fieb, em Salvador.

Ao Portal A TARDE, Tramm acrescentou que a indústria é peça fundamental no processo de desenvolvimento econômico, por fazer com que as matérias primas presentes em solo baiano sejam vendidas por outros valores financeiros, outros “caracteres”.

“Para não ficarmos eternamente como exportador de pau-brasil, mas de produto industrializado, é fundamental a indústria. E para que ela avance, precisamos cada vez mais ampliar nossa logística, o corpo de ferrovia, pois uma coisa alimenta a outra”, disse o presidente.

Ainda segundo Tramm, em momento de debate de temas como a sustentabilidade e o uso de energia renovável, o avanço de alternativas para as rodovias fica cada vez mais em evidência.

“Não podemos ficar apenas na rodovia. A rodovia tem seu valor, mas hoje a ferrovia faz a mesma coisa que a rodovia: entrega porta a porta, pois existem mudanças [tecnológicas] que permitem fazer isso. Você tem hoje o contêiner, que é a possibilidade de se entregar porta a porta. O navio faz isso hoje, vai de porto a porto. Hoje você tem um navio com 16, 18 metros, tudo de container. Então, a logística é a realização daquilo que estamos comemorando hoje, que é a indústria. Ela permite que a vida continue”, conclui Tramm.