PRF apreende 10 pneus contrabandeados em Vitória da Conquista | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na última sexta-feira, 10 pneus contrabandeados. Eles estavam escondidos na bagagem de um ônibus de viagem que saiu do estado do Paraná com destino à cidade de Arapiraca, em Alagoas.

A abordagem aconteceu no Km 830 da BR 116, localizado em Vitória da Conquista, Foi conduzida uma inspeção no compartimento de bagagem, onde foram encontrados os pneus sem nenhuma documentação fiscal.

Os itens apreendidos foram encaminhados à Secretaria da Receita Federal, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis.