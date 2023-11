PRF apreende 2 motos adulteradas encontradas em bagageiro de ônibus | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu duas motocicletas adulteradas na tarde desta terça-feira, 24, na cidade de Vitória da Conquista, interior da Bahia. Agentes realizavam fiscalização na BR-116 quando encontraram duas motocicletas no bagageiro de um ônibus.

O ônibus de turismo parado pela PRF saiu do estado de São Paulo e tinha destino final na cidade de Itabaiana, em Sergipe. Após análise de identificação veicular, ficou constatado que as duas motos apresentavam indícios de adulteração. Os veículos foram apresentados para a autoridade policial da Polícia Civil para a abertura do inquérito e continuidade das investigações.