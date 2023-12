PRF aprende carga de madeira ilegal em caminhão na BR-242 | A TARDE

Quase 40m² de madeira foi apreendida em um caminhão, na noite desta sexta-feira, 1º, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no município de Barreiras, no oeste do estado da Bahia. A carga estava sem documentação ambiental válida.

De acordo com a PRF, os agentes abordaram o veículo, modelo Volvo/FH400, no Km 800 da BR-242. A carga de madeira seguia do estado do Pará e tinha como destino a capital do Tocantins.

Após as averiguações necessárias nos sistemas informatizados, foi detectado que os documentos apresentados das cargas, continham informações divergentes em relação as espécies autorizadas para o transporte.

O condutor do caminhão, assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), por meio do qual se comprometeu a comparecer perante o Juizado Especial Criminal, para responder pelas suas condutas com base na Lei de Crimes Ambientais e mais as infrações administrativas.

Após as equipes olharem o tacógrafo, foi possível verificar que o motorista ainda estava dirigindo por várias horas seguidas sem descanso. Com ele também foram apreendidas duas cartelas contendo 50 comprimidos de Nobésio Extra Forte, que configura como porte de drogas.

O veículo e a carga foram recolhidos ao pátio contratado e estão à disposição dos órgãos ambientais para os procedimentos administrativos.