PRF autua duas carretas carregadas com 100 toneladas de excesso | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma operaçõa, na sexta-feira, 28, na cidade de Paulo Afonso, no Norte da Bahia, onde foram retidos duas carretas transportando um total de 100 toneladas além do permitido. Os veículos foram recolhidos para o pátio do posto de combustíveis próximo ao posto da PRF.

A ação faz parte das atividades rotineiras do órgão, que tem por objetivo garantir a segurança viária e coibir práticas que colocam em risco motoristas e usuários das rodovias. O excesso de peso é uma das infrações mais recorrentes e representa uma ameaça significativa para a integridade das estradas.

Os caminhões passarão pelo processo de transbordo do excesso de peso antes de serem liberados. O transporte com peso acima do permitido não apenas coloca em perigo a vida dos condutores, mas também causa danos estruturais às vias, gerando prejuízos significativos para a infraestrutura rodoviária.

As multas aplicadas aos condutores infratores levam em consideração a gravidade da infração e o peso excedido.