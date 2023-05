PRF prende dois foragidos da justiça nas rodovias baianas

Dois foragidos da Justiça baiana, que não tiveram suas identidades reveladas, foram localizados e presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda-feira, 22, nas rodovias federais do estado.

De acordo com a corporação, a primeira prisão ocorreu por volta das 17h, durante uma ação de fiscalização no KM 877 da BR-242, em trecho da cidade de Capim Grosso, no Centro-Norte da Bahia. Os agentes solicitaram os documentos do condutor de um veículo de modelo Fiat/Punto e, após consulta nos sistemas de segurança, foi verificado que ele estava foragido da Justiça.

Aos policiais, o homem, de 40 anos, relatou ter conhecimento do mandado de prisão em aberto e revelou que não se apresentou em juízo na data marcada. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para a tomada dos procedimentos cabíveis.

O segundo caso aconteceu na cidade de Porto Seguro, no Sul da Bahia, por volta das 18h. Uma guarnição da PRF realizava ações de prevenção a acidentes no KM 24 da BR-367 quando deram ordem de parada a uma caminhonete de modelo Fiat Fiorino.

Na abordagem, o agentes rodoviários constataram que o motorista, de 39 anos, tinha um mandado de prisão em aberto por não pagamento de pensão alimentícia. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Porto Seguro, onde ficará custodiado, à disposição do Poder Judiciário