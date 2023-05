PRF prende homem que transportava tabletes de maconha na BR-324

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que transportava 11 quilos de maconha em um veículo. O caso ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira, 22, na BR-324, em um trecho do município de Simões Filho.

Os policiais faziam fiscalização em frente ao posto da PRF de Simões Filho, no quilômetro 604 da BR-324, quando deram ordem de parada a um automóvel Celta, conduzido por um homem de 22 anos. Ao realizarem uma busca no interior do carro, os agentes encontraram a maconha em tabletes já prontos para comercialização.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, para formalização do auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A maconha foi apreendida pela PRF.