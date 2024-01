Primeiro a sair de ônibus, menino de 10 anos ajudou em resgate | A TARDE

Arthur Lima, 10 anos, foi o primeiro a sair das ferragens do ônibus de turismo que colidiu com um caminhão, na BR-324, na região norte da Bahia. Segundo relatos de passageiros e familiares, o menino ajudou no resgate de outros passageiros.

O acidente ocorreu na noite do último domingo, 7, e deixou 25 mortos. Entre as vítimas, estão 22 passageiros do ônibus e três ocupantes do caminhão. Outras seis pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para unidades de saúde.

Em entrevista ao jornal O Globo, Mário Grassi Filho, primo de Arthur, afirmou que, "por ser pequeno", a criança conseguiu escapar por uma janela. Após sair do veículo, ele recebeu atendimento médico e logo foi liberado porque não sofreu nenhum ferimento.

Ainda conforme relatos, Arthur seguia viagem com a mãe, Ludmila Lima, e de outros cinco familiares. No momento, a mãe está com diversas fraturas e os médicos investigam um possível traumatismo craniano.

Em nota, a Prefeitura de Jacobina lamentou as vítimas do acidente. O velório será realizado no ginásio de esportes municipal, no entanto não há previsão de data e horário.