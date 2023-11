Problema na água do Rio São Francisco ainda é um mistério | A TARDE

A prefeitura de Juazeiro informou que a análise laboratorial, divulgada ontem, indicou que a água do rio São Francisco ainda não está própria para consumo e que as comunidades estão sendo abastecidas com carros-pipa.

A mortalidade de peixes, identificada no último final de semana, no povoado de Guanhães, distrito de Itamotinga, também está no radar de diversos grupos que fazem parte da 48ª edição da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) na região do Rio São Francisco.

Os técnicos detectaram que houve falta de oxigenação na água, provocando a mortalidade. Eles colheram mais amostras que foram enviadas para laboratório da Embasa para identificar a causa e os responsáveis. Através das informações dos moradores, a equipe da FPI também esteve na região de Maniçoba, ponto em que o riacho Boqueirão deságua no São Francisco.

De acordo com o engenheiro sanitarista e coordenador da Equipe Saneamento I, Felipe Pereira, as equipes já têm uma linha de trabalho. “Algum poluente está sendo levado por esse curso da água até o rio São Francisco. Isso é sinal de alerta muito forte para os cuidados com a qualidade da água que está sendo entregue às famílias”.

Fiscalização

Participaram da fiscalização profissionais das equipes de Saneamento I, Rural I e Escassez Hídrica e Segurança Alimentar da FPI, além de pesquisadores da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf).

A Defesa Civil de Juazeiro também está participando dos trabalhos e tem abastecido as comunidades das regiões de Itamotinga, Maniçoba, Juremal e Caraíba com carros-pipa. Ontem, o município solicitou à Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) ajuda comunitária à população afetada.

Com cerca de 300 integrantes, a 48ª etapa da FPI do Rio São Francisco reúne 40 órgãos das esferas federais, estaduais e municipais.