Programa oferece bolsas de medicina para pessoas carentes; confira | A TARDE

A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública em parceria com a Fundação Maria Emília, por meio do programa Medi+, oferece duas bolsas integrais no curso de medicina para estudantes da rede pública. Os selecionados terão 100% do valor cobrado pela instituição de ensino coberto pela Fundação Maria Emília durante toda a formação.

A diretora-executiva da Fundação Maria Emília, Thamile Accioly, ressaltou a importância da iniciativa. “Promover o acesso a estudantes de baixa renda no curso de medicina é uma maneira de enriquecer a experiência educacional como um todo. Por meio dessa parceria buscamos oferecer mais oportunidades para um ensino de excelência para todas as pessoas”, ressalta a diretora-executiva da Fundação Maria Emília, Thamile Accioly.

O processo seletivo acontece em duas fases principais. Na primeira, são analisadas as notas do Enem que o candidato obteve entre as edições de 2018 a 2022. Já na segunda fase, o candidato realizará provas de múltipla escolha, uma discursiva e uma de redação. As provas são as mesmas do processo seletivo tradicional, mas os resultados são processados especificamente para o Medi+. “Para transformar a saúde pública, atender as comunidades de forma mais inclusiva é preciso dar acesso ao curso de medicina para pessoas de classes sociais menos favorecida. Apenas 2% da população consegue pagar uma mensalidade de ensino superior que custa mais de

R$ 2.000. É importante transformar o perfil da própria medicina e seu entorno”, destacou o médico Humberto Castro Lima Filho.

Para concorrer a bolsa, é necessário estar regularmente inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal, além de ter cursado o ensino médio completo em uma instituição brasileira de ensino público. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de novembro no site www.bahiana.edu. br/medimais.

