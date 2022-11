Projeto de "café social" tem ação na Bahia

A cidade baiana de Ibicoara, na Chapada Diamantina, é uma das beneficiadas pelo projeto Fazedores de Café, inciativa da indústria Nescafé, subsidiária da Nestlé, em parceria com a cafeteria paulistana Sofá Café, que formou mais de 80 jovens, somente este ano. Foram duas edições em 2022 e, além de Ibicoara, a ação também aconteceu em Linhares (ES).

Nesta quinta-feira, 17, durante a Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte (MG), foi apresentado o primeiro produto social de cafés da Nestlé no mundo, fruto desse objetivo de estimular e capacitar jovens cafeicultores brasileiros. Parte da linha Origens do Brasil - flagship de sustentabilidade da Nescafé - a edição especial Nescafé Origens do Brasil Fazedores de Café terá 100% do lucro revertido ao projeto.

A edição especial nasceu a partir dos grãos produzidos pelos jovens cafeicultores da região da Chapada Diamantina que participaram do projeto no início do ano, com produção especial pertencente à categoria máxima de qualidade de cafés, cultivados por meio de práticas da agricultura regenerativa em um dos melhores terroirs do Brasil, no coração da Bahia.

A metodologia do projeto aproxima jovens cafeicultores de professores renomados da cadeia produtiva (experts cujos saberes vão desde cultivo e práticas regenerativas na lavoura, até barismo e análise sensorial de consumo), em aulas imersivas e totalmente gratuitas. “Nós, como empresa, podemos transformar a sociedade e a vida das pessoas e isso está em nosso DNA desde 1921. Trabalhamos todos os dias para alcançar objetivos mais elevados melhorando o nosso modelo de negócio e compartilhando valores”, disse o CEO da Nestlé Brasil, Marcelo Melchior, na cerimônia de lançamento do "selo" Origens do Brasil Fazedores de Café, na SIC.

“Este lançamento simboliza uma jornada genuína e poderosa a serviço da transformação. Mais do que multiplicar conhecimento, nossa parceria com o Fazedores de Café convida a repensar o cultivo de café no Brasil, a fim de torná-lo verdadeiramente sustentável, regenerativo com o meio ambiente, respeitoso com as pessoas e cheio de sabor”, corroborou Rachel Muller, Vice-presidente de Cafés e Bebidas da Nestlé Brasil.

Excelência e cocriação

O produto social ganhou forma em um ambiente de excelência e cocriação. Os baristas Diego Gonzales e Paulo Gabriel Maciel, da cafeteria Sofá Café, foram responsáveis pelas definições da torrefação ideal do produto - que alcançou uma torra clara, garantindo intensidade suave e notas sensoriais de frutas secas, melaço e rapadura.

Já a neurocientista Fabiana Carvalho e a pesquisadora Maísa Mancini, à frente do projeto The Coffee Sensorium, que estuda o consumo de café por meio da análise sensorial, baseou-se nas notas de aroma e sabor de Nescafé Origens do Brasil Fazedores de Café para desenvolver a embalagem exclusiva, além de uma xícara que não apenas amplifica a experiência de degustação, como também tangibiliza a essência do Fazedores de Café: o modelo alto e ascendente remete à evolução dos jovens ao longo do projeto; assim como a textura, que parte de uma base de cerâmica áspera e segue com corpo liso e reluzente, que sugere lapidação. A cerimônia de lançamento aconteceu no segundo dia da SIC, no estande de Nescafé, na feira. Em seguida, a edição estará disponível online, com entrega para todo o País.

Fazedores de Café e Origens do Brasil

Idealizado pelo barista Diego Gonzales, à frente da cafeteria Sofá Café, o projeto Fazedores de Café nasceu em 2014, com foco em jovens em situação de vulnerabilidade social na cidade de São Paulo: a partir de aulas e treinamento especializado, até formá-los baristas. Com altos índices de empregabilidade e excelência reconhecida, o Fazedores de Café foi abraçado por Nescafé em 2019 e estendido ao campo, desta vez, dedicado à agricultura familiar, garantindo a sucessão de filhos e netos de cafeicultores e o conhecimento aprofundado de boas práticas, desde o grão até a xícara.

Já a linha Origens do Brasil foi lançada em 2018 e tornou-se a flagship de sustentabilidade da Nescafé, ao mesmo tempo que representa uma quebra de paradigma importante, ao apresentar um café especial, torrado e moído, após 80 anos dedicados ao solúvel.