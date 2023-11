Público infantil marca presença em Festa Literária de Uauá | A TARDE

Quem marcou presença no segundo dia da Festa Literária de Uauá-FLIU, foi o público infantil que percorreu por diversos pontos da cidade localizada no sertão baiano, a 420 quilômetros de Salvador.

Entre os espaços visitações pelos pequenos, a Fliuzinha, a biblioteca itinerante, além de participarem das mesas realizadas. Logo pela manhã, intervenções de artistas de rua foram realizadas nas escolas. Uma delas foi conduzida pelo artista Zé Livrório, que leva música e literatura para a criançada por meio de uma Kombi.

Já Fliuzinha, Emília Nunes apresentou o Mãe que Lê e Alisson Menezes conduziu o Lá Bricante.

Nas mesas de discussões, destaques para as presenças de Lula Queiroga e Silvério Pessoa, que, com mediação de Emanuel Andrade, falaram sobre a importância do compositor popular, e Mulheres do Repente, conduzido por Dayane Rocha, Elenilda Amaral, Milene Augusto, Erivaneide Amaral e Luna Vitrolira. O último debate do dia ficou a cargo de Roberto Mendes, António Marinho e Juliano Holanda, falando da literatura entre os versos e as canções.

A quarta edição da Festa Literária de Uauá – FLIU, acontece até o sábado,4, e é uma realização da Uauá Iniciativas Culturais, com o apoio do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura e Fundação Pedro Calmon, e da Prefeitura Municipal de Uauá.