Quatro pessoas morrem após batida entre caminhão e carro | A TARDE

Quatro pessoas morreram após uma batida entre um caminhão e um carro na manhã desta sexta-feira,5, na BR-116, em trecho da cidade de Cândido Sales, no sudoeste da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 895. Ainda não há confirmação de que todas as vítimas estavam no carro.

A PRF informou que não pode passar mais informações porque os policiais da corporação ainda estão no local do acidente.

Ainda nesta sexta-feira, um motociclista morreu após bater contra um caminhão no bairro da Mata Escura, em Salvador. O homem foi identificado como Antônio José dos Santos, de 43 anos. Ele era agente de limpeza do Consórcio de Limpeza Urbana da capital baiana (Ecosal).