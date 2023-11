Quatro pessoas são mortas perto de quilombo | A TARDE

Quatro pessoas, da mesma família, foram assassinados no município de Jeremoabo, interior da Bahia.

Flávia Nunes de Jesus, de 32 anos, Dominga Maria de Jesus Silva, de 68 anos, Judite Angelina de Jesus Santos, de 74 anos, e Eguinaldo de Jesus Silva, de 43 anos, foram mortos a tiros e os corpos encontrados dentro de um veículo, próximo a comunidade conhecida como Casinhas.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, uma quinta vítima foi atingida por disparos e encaminhada a uma unidade de saúde. As investigações apontam indícios de que os crimes tenham acontecido em um contexto de disputa entre famílias rivais da comunidade quilombola.

Quilombolas como alvo de violência

Nos últimos dez anos, foram registrados 35 assassinatos de quilombolas, é o que aponta balanço da Conaq. No relatório consolidado sobre os casos, a Bahia, com nove casos, se destaca como um dos estados com maiores índices desse tipo de violência, juntamente com o Pará e o Maranhão.