"Rainha do Pó" morre em Mercado Municipal em Poções | A TARDE

Uma mulher identificada como Elisângela Souza Silva, 38 anos, foi assassinada a tiros na frente de um box de confecções no Mercado Municipal de Poções, na tarde de terça-feira, 12. A mulher é tida como uma das chefes do tráfico de drogas no município e tinha diversas passagens pela polícia por crimes como tráfico, porte ilegal de armas e associação para o tráfico.

Segundo a Polícia Civil, dois homens em uma motocicleta chegaram ao mercado municipal por volta das 14h. Um deles entrou no box onde Elisângela estava e a executou com diversos disparos de arma de fogo. A vítima morreu no local.

A Polícia Civil de Poções investiga o caso e busca identificar os autores do crime e a motivação. A principal linha de investigação é um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.