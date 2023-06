Raízes da Bahia quer ampliar renda de 30 mil unidades de produção

Representantes da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) participaram, ontem, de uma videoconferência com o objetivo de apresentar a nova ação da empresa, Raízes da Bahia. A iniciativa faz parte do projeto da CAR, Bahia que Produz e Alimenta, previsto para iniciar sua execução no segundo semestre de 2023.

O evento virtual reuniu diversos parceiros envolvidos no desenvolvimento da mandiocultura, como agentes financeiros, movimentos sociais, cooperativas, redes de ensino, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Federação dos Consórcios Públicos da Bahia (Fecbahia), Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (Fetraf), União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes), entre outros representantes da agricultura familiar. O objetivo principal foi discutir o arranjo institucional necessário para promover o sistema produtivo da mandioca na Bahia.

Melhoria na renda

Segundo o diretor-presidente do CAR, cerca de 83% dos 125.721 estabelecimentos que trabalham com mandioca no estado são da agricultura familiar. “A ação Raízes da Bahia tem como meta ampliar a renda da participação na média de 30 mil unidades de produção familiar que cultivam mandioca. A expectativa é aumentar o valor de R$ 8.197,27 por ano para R$ 32.547,75 até dezembro de 2026”.

O Raízes da Bahia busca não apenas aumentar a renda dos agricultores familiares, mas também fortalecer toda o sistema produtivo da mandioca. Isso inclui desde o apoio com serviço de assistência técnica e extensão rural (ATER) para o manejo adequado da cultura a busca por novos mercados e oportunidades até a comercialização. A expectativa é que essa ação traga efeitos significativos, promovendo o crescimento econômico e social das comunidades rurais envolvidas na produção de mandioca no estado.

Durante a videoconferência, os participantes compartilharam experiências, discutiram desafios e traçaram estratégias para o desenvolvimento sustentável da mandiocultura na Bahia. A parceria entre diferentes atores envolvidos mostra o compromisso com a agricultura familiar e a inclusão produtiva no estado.