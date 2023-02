Resultado da 2ª etapa do concurso para professor estadual é divulgado

O resultado definitivo da 2ª etapa do concurso para professor e coordenador pedagógico da Rede Estadual de Ensino da Bahia foi divulgado neste sábado, 25, pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia.

A relação dos candidatos classificados por ordem de nota e os aprovados está no Diário Oficial do Estado (DOE). Os convocados devem apresentar os títulos e documentos comprobatórios entre os dias 27 de fevereiro e 03 de março.

A convocação dos candidatos autodeclarados negros para realização do procedimento de heteroidentificação e a convocação dos candidatos declarados com deficiência para realização de perícia médica também foi publicada no DOE.

Os candidatos habilitados na 2ª Etapa devem consultar o Diário para verificar procedimentos estabelecidos nos editais.

O concurso SAEB/03/2022 para rede estadual de ensino possui 2.113 vagas para educadores, sendo 1.806 para professor e 307 para coordenador pedagógico, que serão distribuídas em diferentes Núcleos Territoriais de Educação (NTEs).

O certame obteve mais 81 mil candidatos inscritos, no Edital de Abertura, publicado em agosto de 2022. O concurso visa o preenchimento de vagas do magistério estadual de professor, padrão p – grau III, e coordenador pedagógico, padrão p – grau III.