Revólver é apreendido e suspeito foge em moto no sudoeste baiano | A TARDE

Um revólver calibre 38 foi apreendido nesta terça-feira, 30, na zona rural do município de Malhada, sudoeste baiano, durante o cumprimento da Operação Força Total.

Segundo a policiais militares do 17º BPM, o suspeito em uma moto que estava com a arma de fogo, abandonou o objeto após a guarnição se aproximar e fugiu do local. Ninguém foi preso até o momento.

O revólver apreendido foi apresentado à delegacia da cidade, onde a ocorrência foi registrada.