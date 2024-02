Rodoviários de empresas da RMS decretam estado de greve | A TARDE

O início do carnaval pode ser sem ônibus para os usuários do transporte público da Região Metropolitana de Salvador. Rodoviários que trabalham no transporte metropolitano nas cidades vizinhas de Salvador (RMS) decretaram estado de greve, nesta sexta-feira, 26, após reunião realizada com a categoria na noite de ontem.

A programação da categoria é que os ônibus não deixem as garagens no dia 7 de fevereiro. A data marca o início do Carnaval na cidade de Salvador.

“Após inúmeras rodadas de negociações, sem acordo e sem contra-propostas, e afirmando que não tem condições alguma por falta de incentivo do GOVERNO DO ESTADO que está há 02 anos sem reajuste tarifário e sem perspectivas de subsídio, os empresários jogaram a toalha e empurram a categoria para uma GREVE histórica em pleno Carnaval”, diz o comunicado.

Cerca 250 mil de passageiros são transportados diariamente por ônibus de cinco empresas, que circulam pelos municípios de Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, Camaçari, São Francisco do Conde, Madre de Deus, e outros como Rio Real, o distrito de Subauma, em Entre Rios, Santo Amaro e outras cidades da região da Linha Verde.