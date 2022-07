Rodovias da RMS recebem serviços de manutenção

As rodovias que integram o complexo da BA 093 vão passar, durante toda essa semana, por várias intervenções. Estão previstos em diversas rodovias da Região Metropolitana de Salvador (RMS) serviços como limpeza de drenagem superficial, roçada, manutenção de defensa e em telhado de ponto de ônibus.

A concessionária Bahia Norte, que administra o complexo viário, pede aos motoristas que redobrem os cuidados e estejam atentos às sinalizações nos trechos durante a execução dos serviços. A Bahia Norte reforça a importância de respeitar os limites de velocidade para garantir a segurança dos trabalhadores que atuam nos serviços, bem como de quem trafega pelo local.

Em caso de emergência, os usuários do Sistema BA-093 podem acionar as equipes de atendimento por meio do telefone 0800 600 0093. A Concessionária também mantém a interlocução com os demais órgãos envolvidos no atendimento a incidentes, como Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros, hospitais, delegacias, entre outros.

Confira programação prevista até domingo (17/07):

BA-093

A rodovia passa por limpeza de drenagem superficial do km 0 ao 45, roçada manual e mecanizada entre os km 0 e 20, conformação de drenagem em talude e implantação de drenagem no km 2, reconstrução de drenagem no km 6 e manutenção em defensa metálica entre os km 12 e 24. Além dessas intervenções, empresas terceiras também realizam implantação de uma adutora de água entre os km 0 e 3, ampliação da rede entre os km 9 e 10 e instalação de equipamento em poste existente no km 16.

BA-512

Equipes realizam serviço de limpeza de drenagem superficial do km 47 ao 52.

BA-521

Limpeza de drenagem superficial entre os km 0 e 7 da rodovia. Também está previsto um reparo em linha de água potável no km 5, executado por empresa terceira.

BA-524

Do km 0 ao 25, a Bahia Norte realiza limpeza de drenagem superficial. No km 18, empresas terceiras executam serviço de requalificação de acesso.

BA-526

A rodovia passa por roçada manual e mecanizada entre os km 18 e 22, manutenção em telhado de ponto de ônibus no km 19, manutenção em defensa metálica nos km 14 e 15 e manutenção de drenagem também no km 15. Além disso, empresas terceiras prosseguem com serviços de implantação de dispositivo na faixa de domínio no km 10, manutenção de caixa do interceptor de esgoto no km 22, implantação de postes de alimentação do km 10 ao 12 e sondagem investigativa no km 16.

BA-535

Serão realizadas ações como roçada manual e mecanizada entre os km 5 e 25, limpeza de drenagem superficial entre os km 9 e 22 e manutenção em defensa metálica do km 01 ao 21. Empresas terceiras também dão continuidade aos serviços de adequação de acesso no km 12, implantação de acesso à empreendimento no km 15, implantação de duto para transporte de gás no km 25, requalificação de iluminação e paisagismo no km 7 e manutenção de linha de esgoto também no km 7.

Via Metropolitana

A rodovia recebe roçada manual e mecanizada entre os km 28 e 38 e manutenção de defensa metálica no km 35.



