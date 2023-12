Rondesp Nordeste apreende armas e captura cinco suspeitos | A TARDE

Cinco homens foram conduzidos pela Rondesp Nordeste, durante a Operação Tríplice Divisa, ação deflagrada pelas PMs da Bahia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco para conter crimes contra a vida, instituições financeiras e o tráfico interestadual de drogas na região Nordeste. As capturas aconteceram nesta quarta-feira, 6.

Os criminosos foram flagrados com armas enquanto se organizavam para vingar um triplo homicídio de comparsas, na madrugada, no município de Rodelas.

Segundo o capitão PM Gilvan Denison Nascimento de Aguiar, comandante da Rondesp Nordeste, as equipes realizavam diligências para tentar alcançar os envolvidos no crime e receberam a informação de que um grupo suspeito estaria planejando executar os possíveis responsáveis pelo CVLI. Ao chegar a localidade, os policiais flagraram o grupo armado.

Com eles foram achados um revólver calibre 38 com cinco munições, dois revólveres calibres 32 com sete munições, quatro celulares, um relógio e R$55 em espécie.

O material apreendido foi encontrado com cinco homens, três deles acabaram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Os outros dois foram ouvidos e liberados.

As ações da Tríplice Divisa acontecem por meio do trabalho de equipes do Comando de Policiamento Regional (CPR) Nordeste, 20º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Paulo Afonso), Rondas Especiais (Rondesp) Nordeste, da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar do Estado de Pernambuco (CIPM/Petrolândia), e dos 4º e 9º BPMs (Delmiro Gouveia e Canindé do São Francisco) de Alagoas e Sergipe, respectivamente.