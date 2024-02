Rosemberg Pinto comenta sobre situação dos indígenas na Bahia | A TARDE

O líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Rosemberg Pinto (PT), em conversa com o Portal A TARDE. comentou sobre a situação dos povos indígenas na Bahia e revelou que já há movimentações para a regularização das comunidades.

"Nós estamos trabalhando para criar uma pacificação entre comunidades indígenas, um movimento sem terra e os proprietários de terra. Para que a gente possa encontrar uma harmonia, respeitando as peculiaridades. De cada um e, em especial, trabalhando para regularizar de forma definitiva as áreas das comunidades indígenas, mas dando para elas também assistência técnica e condições de investimento para que as terras também não fiquem improdutivas", falou o parlamentar, durante a festa de Iemanjá, na manhã desta sexta-feira, 1ª, no Rio Vermelho, em Salvador.

Os conflitos por terras no Sul do estado ganhou mais repercussão após a morte de Maria de Fátima Muniz, conhecida como Nega Pataxó, 52 anos. Ela veio a óbito no dia 21 de janeiro, no domingo, 21, após ser baleada por um filho de um fazendeiro na região.