Salvador: suspeito de liderar facção é executado ao lado da namorada

O homem apontado pela inteligência da polícia como sendo líder da facção criminosa Bonde do Maluco no bairro do Lobato, no Subúrbio de Salvador, foi executado junto com a namorada com mais de 50 tiros dentro de casa.

De acordo com a polícia, criminosos invadiram o imóvel onde Paulo Vitor Nascimento Montezuma, conhecido como 'Zão' dormia com a companheira na prainha do Lobato, e executaram o casal. O crime foi registrado na noite de sábado, 9. A jovem era conhecida como ‘Bia’.

Para comemorar a morte do rival, traficantes do bairro do Uruguai soltaram fogos. Recentemente, segundo a reportagem, o grupo de Zão realizou ataques contra os desafetos da Cidade Baixa. O clima no Lobato é de medo. Neste sábado, outra pessoa já tinha sido morta por criminosos que estavam em um veículo. o Departamento de Homicídios investiga a onda de assassinatos no bairro.