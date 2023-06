Gilmelândia promete dedicação exclusiva ao forró em show no Pelourinho

Para encerrar a noite de São João no Pelourinho neste sábado, 24, a cantora Gilmelândia promete um show só com músicas de forró, ainda que ao longo de sua trajetória profissional a baiana tenha dedicado boa parte do seu repertório ao axé.

"Eu fiz questão de tocar forró, axé hoje não, gente. Eu posso até cantar uma música minha, mas vai ser ou em xaxado, ou em algo que tenha a ver com a sanfona", disse Gilmelândia, sorrindo.

"Então, eu gostei da oportunidade dada para a gente de tocar o forrozão", concluiu.

Vídeo:

null Lucas Franco | Ag. A TARDE