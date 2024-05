Léo Estakazero convoca Jeanne Lima e Estakazero para show | A TARDE

Após abrir a temporada 2024 com casa cheia, Léo Estakazero anuncia a segunda edição do "Ensaios de São João", evento junino realizado na Pupileira. A festa acontece no dia 31 de maio, a partir das 21h.

O comando é do anfitrião Léo, que, com seus grandes sucessos como "Encosta N´Eu" e "Sapatilha 37", promete fazer todo mundo dançar e se apaixonar ainda mais pelo forró pé de serra. Além disso, a cantora e compositora Jeanne Lima, conhecida pelo estilo que mescla elementos do forró, do sertanejo e do pop, e a banda Filhos de Jorge marcam presença.

Os ingressos custam R$ 80, mais taxa. O primeiro lote está à venda na Ticket Maker.





Serviços Ensaios de São João - Com shows de Leo Estakazero, Filhos de Jorge e Jeanne Lima Data: 31/05, às 21h Traje: Junino Local: Pupileira (Av. Joana Angélica 79, Salvador, BA) Ingressos: R$ 80,00 (+Taxa) – 1º Lote Vendas: Ticket Maker Informações: (71) 99990-7759

