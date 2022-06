Arraiá do A TARDE 2022 - 26

Conhecido como um dos maiores festejos do estado, o São João de Ibicuí, localizado no Centro Sul da Bahia, ficou paralisado durante dois anos, devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus em todo o país.

Neste ano, a retomada das festividades juninas na cidade promete muito forró, dança e animação! O apresentador Mateus Borges, está na praça Régis Pacheco, local onde a festa vai acontecer, e contou pra gente todos os detalhes do evento, que vai ser gratuito e terá atrações musicais de todos os estilos, com a presença de artistas como Luan Santana, Michele Andrade, Túlio Milionário, Cavalo de Pau, entre outros.

Separe o seu licor, acenda a fogueira e venha curtir com o ARRAIÁ DO A TARDE 2022.

