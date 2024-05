Semana cruel: Bahia registra ao menos 6 casos de feminicídio em 7 dias | A TARDE

A Bahia está ecoando um dado alarmante de padrão da violência de gênero na última semana. Desde o dia 23 de abril, pelo menos seis mulheres foram vítimas de feminicídio no estado, isso considerando apenas os casos que tiveram repercussão na mídia. As ocorrências foram registradas em diferentes cidades da Bahia e, na maioria delas, os suspeitos são os companheiros das vítimas e arma utilizada foi uma faca.

O primeiro caso aconteceu em 23 de abril, quando uma mulher morreu após ser espancada na cidade de Conceição do Coité, a 200 km de Salvador. Edneia Nascimento dos Reis, de 41 anos, foi encontrada morta dentro de casa, onde vivia com duas filhas pequenas. O suspeito de ter cometido o crime é o companheiro da vítima, que segue foragido. O crime está sendo investigado pela delegacia de Conceição do Jacuípe.

Eneida Nascimento foi vítima de espancamento em Conceição do Coité | Foto: Reprodução

No mesmo dia, outro caso foi registrado, dessa vez em Feira de Santana. Rafaela Ramos dos Santos, de 32 anos, foi morta com golpes de faca do tipo peixeira, tudo isso na frente do filho da vítima, de apenas 13 anos, que chegou a ser ferido na mão. O suspeito é o pai da criança, ex-companheiro de Rafaela, que não aceitava o fim do relacionamento; o rapaz está foragido.

Rafaela foi vítima de golpes de faca em Feira de Santana | Foto: Reprodução

Em Salvador, no bairro de Águas Claras, uma ocorrência foi registrada a manhã da quinta-feira, 25. A técnica de enfermagem Tatiane Santana Peixoto, de 41 anos, foi morta a golpes de faca nas costas pelo companheiro, que já foi identificado e está sendo procurado. Tatiane foi socorrida para o Hospital Eládio Lasserre, mas não resistiu aos ferimentos. Ela deixa dois filhos do relacionamento com o seu algoz. O crime está sendo investigado pela 2° Delegacia de Homicídios.

Tatiane foi esfaqueada pelas costas no bairro de Águas Claras, em Salvador | Foto: Reprodução

Também em 25 de abril, outra vez em Conceição do Coité, um homem foi preso como suspeito de esfaquear a ex-companheira naquela noite. Emmele Maria Mota Araújo, de 31 anos, chegou a estar na delagacia com o suspeito na tarde do mesmo dia, porque ele teria ameaçado ela com uma chave de fenda durante uma briga. Ela não registrou queixa e ambos deixaram a delegacia. Horas mais tarde Emmele foi assassinada.

No sábado, 27, no povoado de Alegrete, na cidade de Aramari, a cerca de 127 km de Salvador, Vanuza dos Santos, de 33 anos, foi assassinada com um tiro de espingarda no rosto. Era madrugada e a filha de Vanuza, de apenas 8 anos, estava em casa. Após cometer o crime, Gildo de Jesus, companheiro de Vanuza há seis anos, levou a enteada até a casa de um vizinho, retornou para casa, sentou-se ao lado do corpo da mulher e cometeu suicídio.

No último domingo, 28, o corpo de Elizabeth Vanezza Alexandre de Carvalho, de 35 anos, foi encontrado com sinais de golpes de arma branca na cidade de Alagoinhas, a 110 km de Salvador. As circunstâncias, autoria e motivação do crime serão investigadas pela delegacia de Alagoinhas, que já tem algum indicativo das circunstâncias, segundo informações da Polícia Civil.

O Massa! entrou em contato com a Polícia Civil em busca do número total de ocorrências registradas como feminicídio na Bahia na última semana, mas não teve retorno até o fechamento deste artigo.