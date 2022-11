Senai Bahia inicia processo seletivo com 610 bolsas em cursos técnicos

O processo seletivo para os Cursos Técnicos do SENAI BAHIA começará no dia 7 de novembro, com 6.520 vagas ofertando 610 bolsas de estudos, em 19 cursos, que serão oferecidos nos formatos presencial e semipresencial.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet através do site do Senai, ou presencialmente, nas centrais de atendimento ao candidato das unidades da instituição.

As vagas serão oferecidas nos municípios de Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Vitória da Conquista e Salvador (Cimatec e Dendezeiros). São cursos como Administração, Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Logística, Manutenção Automotiva, Mecânica, Petroquímica, Química, Redes de Computadores, Refrigeração e climatização e Segurança do Trabalho, dentre outros.

Bolsas

As inscrições para concorrer a uma das 610 bolsas de estudos para os cursos técnicos do SENAI Bahia vão até 19 de dezembro. Para se habilitar, entre outros requisitos, o candidato precisa ter condição de baixa renda e ter feito o Enem nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021, com pontuação média aritmética simples, igual ou superior a 500 (quinhentos) pontos.

Além da oferta de bolsas, será ofertado uma condição especial – com desconto de 30% na matrícula (1ª mensalidade) até o dia 19 de dezembro. O desconto vale tanto para os cursos presenciais como para os semipresenciais.

Para mais informações, endereços das centrais de atendimento aos candidatos e o edital completo com os cursos oferecidos, acesse o portal dos cursos técnicos: www.tecnicosenai.com.br.

Cursos do Senai

Para quem quiser conhecer de perto os cursos técnicos, nos dias 9 e 10/11, 21 unidades do SENAI estão de portas abertas e com mais de 300 atividades gratuitas voltadas para o mercado de trabalho. É o Mundo SENAI Bahia, evento que oferece oficinas, workshops, minicursos e palestras presenciais e on-line, com direito a certificado.

Metaverso, Como lidar com Ansiedade e Depressão, Como ganhar dinheiro fabricando panetones, Desmitificando o 5G, Dicas de currículo e entrevista de emprego e o que faz um técnico em Eletromecânica são apenas alguns dos temas das atividades.