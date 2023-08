Sessão na Alba homenageia 50 anos da Embrapa

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) é homenageada no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) no início desta quinta-feira, 17.

Os cinquenta anos da empresa, para o proponente da sessão, o deputado estadual Eduardo Sales (PP), que é agrônomo, devem ser reverenciados pelo fato de que a empresa é referência no mundo e por ter desempenhado um papel crucial na produção de ciência e tecnologias essenciais para garantir a segurança alimentar nacional e transformar o Brasil em um polo global na produção de alimentos.

"Ela é decisiva para a segurança alimentar e eu diria que também para a sustentabilidade", afirmou o parlamentar. "Quando a Embrapa entra com a pesquisa, a gente aumenta a produtividade em todas as regiões do Brasil e podemos deixar de desmatar. Assim, ampliamos a área para a produção, já que nós temos a produtividade elevada graças à tecnologia implantada pela Embrapa", concluiu.

Coordenador da Embrapa na Bahia, Francisco Laranjeira | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O coordenador da Embrapa na Bahia, Francisco Laranjeira, se disse honrado pela homenagem. "A gente acredita que a gente faz jus à homenagem e espera fazer disso um combustível para os próximos 50 anos, se Deus quiser", disse Laranjeiras.

"Temos realizações que permitiram que o Brasil desse um salto em quantidade e em qualidade na sua produção agropecuária. Claro, em parceria com diversas outras instituições e principalmente em parceria com o setor privado e os produtores, que afinal de contas são os que põem a mão na massa e produzem a nossa mandioca de cada dia, o nossa aipim de cada dia, que produzem o nosso leite, a nossa manga e a nossa uva", conclui o coordenador da Embrapa na Bahia.