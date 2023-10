Sindicalista quase atropela homem ao impedir saída de funcionários | A TARDE

Uma denúncia recebida pelo setor jurídico das empresas Jema Reflorestamento LTDA, e Emflors, aponta que membros do Sindicato do Reflorestamento (Sindiflora), tentam impedir trabalhadores do município de Alagoinhas e região, de atuarem nas devidas funções atribuídas, após a deflagração de uma greve.

Em vídeo enviado ao Portal A TARDE, um membro do SINDIFLORA aparece tentando abrir, de forma forçada, a porta de um ônibus que levava trabalhadores, bem como o momento no qual entra em um veículo e por pouco atropela um colaborador.

"Estão esvaziando pneus dos ônibus dos trabalhadores, ameaçando os empregados, atravessando carros na frente dos ônibus, tirando empregados de dentro dos ônibus de forma forçada", diz o advogado que representas as empresas, Zenor Neto.

De acordo com o advogado, a situação abrange ainda as cidades de Entre Rios e Esplanada.

"São dois mil empregados que estão sendo privados do direito de ir e vir. Estão sem poder fazer algo e a empresa sendo penalizada por isso tudo", disse Zenor.

Na última quarta-feira, 12, uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho com os representantes das duas empresas e do SINDIFLORA, foi demonstrada a abusividade da greve.

"Temos três liminares proferidas pela Justiça de Alagoinhas. que os impediria de praticar os atos de destruição contra o patrimônio das empresas, bem como de não impedirem o direito de ir e vir dos funcionários. Mesmo com as liminares, continuam desobedecendo e fazendo barbaridades. Inclusive estão previstas multas em caso de continuidade de desobediência", finalizou Zenor.

O Portal A TARDE tentou contato com o Sindicato do Reflorestamento (Sindiflora), mas as ligações não foram atendidas.

Veja o Vídeo:

Divulgação/Leitor