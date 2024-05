Sogra é presa após ser vista em UPA com genro criminoso | A TARDE

Equipes do Catti Sertão, DRFR e DH de Feira de Santana efetuaram a prisão, nesta segunda, 13, de uma mulher suspeita de associar-se a um grupo criminoso que seria responsável pelo ataque que aconteceu no bairro Rua Nova, na última sexta-feira, 10, que terminou com três mortos e outros três feridos.

A detida, que não teve a identidade divulgada, é sogra de Jefferson Santos Queiroz, integrante do grupo criminoso envolvido no ataque. Jefferson foi baleado durante o ataque e foi levado pelos membros do grupo para a UPA da Queimadinha, mas não resistiu aos ferimentos.

Imagens de câmeras de segurança mostram que a mulher esteve presente na UPA, apoiando o grupo. A suspeita já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas. Registros policiais indicam que Jefferson foi flagrado com uma arma PT há cerca de três semanas.

A mulher permanecerá sob custódia no Complexo Policial do Sobradinho enquanto as investigações prosseguem.

