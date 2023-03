Suspeito de assaltar bancos na Bahia morre em confronto com a PM

Um homem, apontado como especialista em assaltar bancos e carros-forte, com uso de explosivos, morreu em confronto com policiais durante uma operação na cidade baiana de Paulo Afonso, nesta quarta-feira, 8. Segundo a SSP-BA, o pernambucano Tony Deyvik de Aquino Silva, de 32 anos, atuava nos estados da Bahia, Pará, Rio Grande do Norte e Paraíba.

De acordo com o órgão, o criminoso, natural de Serra Talhada, em Pernambuco, foi beneficiado com prisão domiciliar no ano de 2020, mas rompeu a tornozeleira. Ele estava cumprindo pena no presídio de Salgueiro (PE), quando destruiu o equipamento eletrônico colocado pela Justiça.

Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Cipe Caatinga e do 20° BPM receberam a informação de que ele estava no estado da Bahia e estava utilizando documentação falsa. A partir daí, o Bope iniciou os levantamentos e buscas pela cidade de Paulo Afonso.

Confronto



Após denúncias de que o criminoso estaria em uma residência no bairro Centenário, os policiais montaram um cerco no local. Depois de algumas horas, Tony apareceu e, segundo a polícia, na tentativa de fugir, atirou contra as guarnições.

O assaltante, que possuía mandado de prisão expedido pela comarca de Petrolina, em Pernambuco, acabou ferido no confronto. Ele foi socorrido, mas não resistiu.

Com ele, a polícia apreendeu uma pistola calibre 9mm, dois carregadores para fuzil calibre 7,62, um carregador para pistola, munições e um documento falso.

Ainda de acordo com a SSP-BA, no bairro onde ele estava, Tony se apresentava como Renato de Jesus dos Santos.

"A nossa prioridade é combater o crime organizado com inteligência e repressão qualificada. Esse criminoso praticou diversos assaltos nas regiões Nordeste e Norte, foi beneficiado com prisão domiciliar e descumpriu as regras da medida judicial. Estamos atentos e a tolerância é zero", declarou o secretário da Segurança Pública, Marcelo