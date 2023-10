Suspeito de comandar facção no estado é preso em Brasília | A TARDE

O suspeito de comandar uma facção criminosa na Bahia, conhecido como "Caboclinho", foi preso nesta terça-feira (3), em Brasília. Ele também é suspeito de se envolver no confronto que resultou na morte do policial federal Lucas Caribé, no dia 15 de setembro, em Salvador.



Jackson Antônio de Jesus Costa, de 34 anos, foi preso durante uma operação da Polícia Federal da Bahia e do setor de Inteligência ligado à direção da PF, em Brasília. Segundo as corporações, o homem é considerado um dos principais líderes do tráfico da Bahia.

Segundo a corporação, Jackson é suspeito de vender armas e ter ligações com outras organizações criminosas que exportam cocaína para a Europa e África. Ele estava com mandado de prisão preventiva em aberto, emitido em maio de 2022, pelo crime de tráfico de drogas.

Ainda não foi informado se Jackson será transferido para um presídio em Salvador.