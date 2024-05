Suspeito de estupro é preso durante viagem em Feira de Santana | A TARDE

Um homem, que possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Feira de Santana, na noite de sexta-feira, 19.

A abordagem ocorreu no km 429 da BR 116, em Feira de Santana (BA). Ao ser identificado o mandado, emitido no mesmo dia da ocorrência pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, o homem de 27 anos foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Feira de Santana (BA).

A operação de fiscalização do ônibus contou com apoio da Polícia Militar (PMBA). O veículo tinha como destino o Estado do Mato Grosso.