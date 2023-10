Suspeito de matar policial federal morre em confronto com a polícia | A TARDE

Um dos suspeitos de participar da morte do policial federal Lucas Caribé, em Salvador, foi morto durante confronto com a polícia nesta segunda-feira (2), na cidade de Catu, a 70 km da capital baiana. Segundo a polícia, o homem estava escondido em um imóvel e mantinha a companheira em cárcere privado.

O suspeito foi identificado como Alexsandro dos Santos Santana, de 33 anos. Ele foi para a cidade após o confronto em Valéria e estava há 17 dias escondido.

Segundo a Polícia Civil, após ser baleado durante a troca de tiros, o suspeito foi levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu. Com ele, foi apreendido um



De acordo com o diretor do Denarc, delegado José Bezerra Júnior, o criminoso tem condenação por homicídio cometido em 2016. Além disso, no dia do confronto em Valéria ele prestou socorro para os comparsas feridos.

Segundo o diretor do Denarc, outras ações coordenadas estão sendo feitas na Bahia para identificar outros envolvidos.

Relembre

O policial foi morto no dia 15 de setembro, durante uma operação no bairro de Valéria. Na ação, outro policial federal e um civil ficaram feridos, e dois suspeitos foram mortos.

Desde então, a Polícia Federal, Militar e Civil fazem buscas em Salvador e na Região Metropolitana para encontrar suspeitos de envolvimento no confronto em Valéria. Com a morte desta segunda-feira, sobe para 71 o número de pessoas mortas em confronto com a polícia na Bahia entre setembro e outubro.