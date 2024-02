Suspeito de roubo e extorsão é preso após operação da PF e PM | A TARDE

Um homem, que não teve a identidade revelada, teve mandado de prisão cumprida, na manhã desta quinta-feira, 25, durante a 'Operação Varredura', por suspeita dos crimes de roubo, extorsão e associação criminosa.

A ação foi deflagrada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). A pedido do MP, também foram bloqueados os ativos financeiros do investigado.

Conforme consta no Inquérito Policial, no dia 25 de setembro do ano passado, um empregado público federal foi abordado por dois indivíduos, por volta das 14h, no bairro de Cassange, em Salvador, que lhe roubaram, mediante grave ameaça e com o uso de armas de fogo, um celular e um veículo.

Durante as investigações, constatou-se que eles usaram um carro, modelo Fiat Palio, que tinha sido roubado, horas antes do roubo do empregado público federal, além de ter restringido a liberdade de outra vítima e exigido que fosse feito um pix para a conta do homem que foi preso na operação.



A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Federal e a Polícia Militar, por meio da Companhia Independente de Policiamento Tático (Rondesp) da Região Metropolitana de Salvador.

A investigação continuará para apuração de eventuais outros envolvidos. Se condenado pelos crimes cometidos, o investigado poderá cumprir penas máximas que, somadas, podem chegar a 20 anos de prisão.