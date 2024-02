Suspeitos de duplo homicídio são presos pela polícia na Bahia | A TARDE

Dois homens, que não tiveram suas identidades reveladas, foram presos nesta quarta-feira, 7, na cidade de Feira de Santana, no centro-norte do estado.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), eles são apontados como responsáveis pelo duplo homicídio de Alaís Santos de Jesus, 28 anos, e Tairone da Silva Pinheiro, 30 anos, ocorrido em novembro de 2023

O casal foi alvejado no bairro Campo Limpo. De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime é o tráfico de drogas. Um terceiro envolvido com o crime morreu em confronto com a Polícia Militar.

A dupla de homicidas, que teve a prisão preventiva cumprida, foi ouvida no Complexo do Sobradinho e segue custodiada à disposição do Poder Judiciário.