Suspeitos de envolvimento em morte de PF morrem após confronto na BA

Dois homens, que não tiveram suas identidades reveladas, morreram na quarta-feira, 27, após confronto com a Polícia Militar (PM-BA) no município de Cruz das Almas, na região do Recôncavo Baiano.

Informações preliminares apontam que a dupla teria envolvimento na morte do policial federal Lucas Monteiro Caribé, ocorrida no dia 15 deste mês, durante operação no bairro de Valéria, em Salvador.

Os indivíduos estavam em um veículo de cor branca e, após avistarem a viatura da Rondas Especiais (Rondesp), eles tentaram fugir em alta velocidade. Os agentes perseguiram e deram ordem de parada, mas sem sucesso.

A dupla ainda chegou a atirar contra as equipes policiais e, no revide, foram baleados. Os dois foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruz das Almas, mas não resistiram.

Durante a ação, foram encontradas armas de fogo e substâncias entorpecentes em posse dos suspeitos.