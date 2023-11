Suspeitos de executar casal que comemorava namoro são identificados | A TARDE

Segundo informações do coordenador da Polícia Civil de Eunápolis, Paulo Henrique, nesta segunda-feira, 23, os suspeitos de matar o casal Carlos André dos Santos e Ana Julia Freire dos Santos foram identificados. Eles foram mortos a tiros no dia 15 de outubro em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, além de ter o carro incendiado.

O responsável pelo caso informou que não pode dar mais detalhes para não atrapalhar as investigações. Vale destacar que dentro da roupa de Carlos André foi encontrado um bilhete com a frase: "PCE É BALA". A sigla faz referência à facção criminosa 'Primeiro Comando de Eunápolis'.

Casal postou momentos da viagem nas redes sociais | Foto: Redes Sociais

Conforme a Polícia Civil, Carlos André era motorista por aplicativo, mas tinha antecedentes criminais e há a suspeita de que ele fazia parte de uma facção criminosa. Inclusive, era investigado pela morte de um homem identificado como Francisco Silva Almeida, conhecido como “Tiquinho”, de 35 anos.