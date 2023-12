TCM e TCE assinam acordo com TC de Angola | A TARDE

Um acordo de cooperação técnica foi assinado, na última quinta-feira, 30, pelo presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, conselheiro, Francisco de Souza Andrade Netto, também pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, conselheiro Marcus Presídio, com o presidente do Tribunal de Contas da República de Angola, o juiz conselheiro Sebastião Domingos Gunza. O documento foi assinado durante o III Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, que está sendo realizado em Fortaleza.

O objetivo é promover um intercâmbio de tecnologia e de cooperação técnica e a troca de experiências sobre ações de auditoria. Com isso, laços institucionais entre as cortes de contas da Bahia com a da república africana seriam fortalecidos. O conselheiro Francisco Netto, disse que a parceria deve enriquecer e modernizar os sistemas de controle externo e de fiscalização, tanto o daqui quanto o de Angola. E agrega não só aperfeiçoamento técnico e científico, mas também aspectos culturais requintar aos recursos humanos dos tribunais signatários.

Este é o primeiro acordo de cooperação celebrado entre o TCM e o TCE com uma instituição de um país africano, o que, segundo o conselheiro Francisco Netto, remete e valoriza as nossas origens.

“Essa diversidade é importante e, sem dúvida, vai nos engrandecer. Queremos conhecer melhor, na prática, como se dá o controle externo da administração pública em Angola. Certamente temos o que aprender. Assim como contribuir, especialmente com informações técnicas e ferramentas tecnológicas para o aperfeiçoamento do trabalho dos nossos coirmãos angolanos”, disse.

O conselheiro Marcus Presídio ressaltou ainda o ineditismo do acordo de troca de experiências sobre controle externo com a Corte de Contas de Angola. Disse também que será possível a permuta de conhecimentos que objetivam modernizar as auditorias e vão poder ser disponibilizadas ferramentas e sistemas de TI para melhorar o desempenho das ações de fiscalização e acompanhamento das administrações nas mais diversas esferas, por parte dos tribunais de contas signatários do acordo.