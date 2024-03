Terceira maior tirolesa da América atrai milhares de turistas na Bahia | A TARDE

A terceira maior tirolesa da América Latina existe, e está localizada na Chapada Diamantina. Inaugurada em janeiro deste ano, a Tirolesa Cachoeira do Buracão, a 13 km de Ibicoara, está localizada no povoado do Mundo Novo, e chega a atrair até 50 pessoas por dia em feriados.

O equipamento de mais de 1,5km de extensão, localizada na região onde estão as cachoeiras do Buracão, Fumacinha, Cachoeira dos Gatos e Véu de Noiva, principais pontos turísticos da cidade.

Douglas Silva é gerente administrativo na tirolesa e descreve a importância que o equipamento tem no fomento da economia local e do turismo baiano.

"É mais um atrativo pro esporte de aventuras. Por ser a maior do norte/nordeste e a 3° maior tirolesa do Brasil, muitas pessoas vêm apenas para descer a tirolesa, com isso movimenta outras estruturas da região, como hotéis, restaurantes, etc", explica ele.

Como participar

O acesso à Tirolesa é feito de carro, percorrendo uma distância de 13km da sede do município de Ibicoara até o ponto de embarque, que fica na estrada da Cachoeira do Buracão.



Podem participar pessoas acima de 8 anos de idade, altura mínima de 1,30m e peso máximo de até 120kg. A descida chega a uma velocidade máxima de 80km/h, com duração entre 2min30s a 3min20s.

Pessoas com histórico de cardiopatia, hipertensão, labirintite, síndrome do pânico e gestantes não têm permissão de participar da atividade. Entre as medidas de segurança está o uso de EPIs e a proibição de porte de aparelhos eletrônicos (exceto câmeras de ação e celulares devidamente fixado em case tipo caixa estanque e preso ao corpo).

Funcionamento



A atividade na tirolesa funciona de domingo a domingo, das 7h30 às 18h.