TJ-BA pede esclarecimentos sobre morte de detento em Jequié | A TARDE

A Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia solicitou ao diretor do Conjunto Penal de Jequié, no interior da Bahia, esclarecimentos sobre a situação do detento Daniel de Jesus Araújo, de 27 anos, encontrado morto dentro de uma cela.

De acordo com informações obtidas pela equipe do Portal A TARDE, dentre os questionamentos realizados pela corregedoria estão a “possível causa da morte”e “o número do inquérito instaurado para apuração da morte”.

O detento foi encontrado morto, na última segunda-feira, 8, e seu corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica.