Tora de eucalipto quebra para-brisa e fica presa em ônibus | A TARDE

O motorista de um ônibus ficou ferido após uma tora de madeira de eucalipto se desprender da carga de uma carreta, atingir o para-brisa do coletivo e ficar presa na parte dianteira do veículo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso ocorreu na terça-feira, 26, na BR-101, em trecho da cidade de Nova Viçosa, no sul da Bahia. De acordo com a PRF, o acidente aconteceu no km 914 da rodovia, no trecho do povoado de Bela Vista.

Informações iniciais apontam que a carreta trafegava sentido distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa. Já o ônibus estava a caminho de Teixeira de Freitas. A madeira se desprendeu da carga e atingiu o para-brisa dianteiro do ônibus, que transportava 24 passageiros. Os estilhaços atingiram o motorista, que foi encaminhado para o Hospital Paineiras de Itabatan, na cidade de Mucuri.

Segundo a PRF, os passageiros não tiveram ferimentos. A pista não precisou ficar interditada e o motorista da carreta ainda não foi identificado.