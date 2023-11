Torcedor do Bahia joga lata no rosto de funcionária na Fonte Nova | A TARDE

Durante a partida entre Bahia e Athletico Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo, 12, um torcedor do Bahia agrediu uma funcionária da lanchonete que fica localizada dentro da Arena Fonte Nova. Irritado, ele jogou uma lata de cerveja no rosto da profissional.

A funcionária, identificada como Micheli, registrou o boletim de ocorrência na 6ª Delegacia de Polícia de Salvador, localizada na Ladeira dos Galés, em Brotas, próxima a Arena Fonte Nova. Informações iniciais são de que ele queria levar a lata com ele, o que não é permitido, e foi impedido por funcionários.

Ao Portal A TARDE, a Arena Fonte Nova repudiou o ato de violência e informou que está apurando o ocorrido. A tendência é que a polícia solicite as imagens das câmeras de segurança para identificar o torcedor.

"A Arena Fonte Nova reitera seu repúdio a qualquer ato de violência e informa que está sempre apoiando campanhas e iniciativas no sentido de promover a paz. Nesse caso específico, informa que já está apurando o ocorrido", diz em nota.

Veja o vídeo:





Reprodução | Redes Sociais