Trabalhadores da Caraíba metais denunciam atraso nos salários | A TARDE

Trabalhadores da Caraíba metais, única produtora de cobre refinado do Brasil, situada em Dias d´Ávila, denunciam atraso nos pagamentos de salários e vale-alimentação e temem por seus empregos.



Há quase três meses, em outubro, a empresa anunciou uma parada de manutenção e determinou que a maior parte dos trabalhadores, pouco mais de 500, permanecessem em suas casas, mantendo apenas o contingente mínimo para garantir a operação do forno, que não pode ser resfriado.

Dirigente do sindicato dos metalúrgicos de Dias d´Ávila e região e funcionário da empresa há 10 anos, Frank Giffone relata que desde essa data os trabalhadores não vêm recebendo auxílio-alimentação e, no mês de dezembro, o salário do mês, pago por quinzena, bem como o 13º salário, não foram depositados, descumprindo acordo firmado junto à Delegacia Regional do Trabalho (DRT).

Há duas semanas, a Parapanema, controladora da Caraíba Metais, que teve o pedido de recuperação judicial homologado há menos de dois meses pela justiça de São Paulo, anunciou a conversão em ações de R$ 1 bilhão em dívidas com credores. A medida, no entanto, não injeta dinheiro novo na empresa e os trabalhadores temem pelo pior.

Na última semana do ano, a Paranapanema anunciou o ´lay off´ parcial, ou suspensão das atividades, por um período de 5 meses, período no qual os salários devem continuar a ser pagos.

O motivo da paralisação da produção é a manutenção no precipitador de partículas, equipamento fundamental para a operação da fábrica, com custo de R$ 80 milhões e cujo reparo está orçado em R$ 40 milhões, segundo estimativas do sindicato da categoria.

“Durante o período de interrupção parcial, previsto para cinco meses, podendo a companha antecipar o seu retorno, haverá a suspensão temporária dos contratos de trabalho, de acordo com os termos do art. 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho, para cerca de 500 colaboradores. Os demais colaboradores remanescentes permanecerão em suas atividades de acordo com o plano de adequação da produção da unidade Dias D’Ávila.”, informou a empresa.

A TARDE solicitou posicionamento da empresa que enviou nota de esclarecimento desementindo o sindicato e garantindo o cumprimento do acordo celebrado junto aos funcionários. Leia a íntegra da nota:

"A Paranapanema S.A. informa que o lay-off da unidade Caraíba, no município de Dias D´Ávila (BA), foi aprovado por extensa maioria dos trabalhadores e que a empresa vem cumprindo com os compromissos assumidos. A companhia trabalha para superar os desafios da parada industrial não programada e para solucionar o endividamento, nos termos do Plano de Recuperação Judicial já aprovado pelos credores e homologado pela Justiça de São Paulo."