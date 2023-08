Trabalhadores de postos de combustíveis denunciam falta de pagamentos

O Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Combustíveis da Bahia (Sinposba) afirma que os patrões insistem em não pagar os domingos trabalhados pela categoria. A postura trava a a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho, ainda segundo a entidade.

O Sinposba está em negociação da Campanha Salarial 2023/2024, que é mediada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Ministério do Trabalho (SRTE). No entanto, a representação dos trabalhadores pontua que o segmento patronal não tem mostrado disposição para o avanço das tratativas.

Após a assembleia da categoria, no dia 4 de agosto, que aprovou uma proposta apresentada na SRTE, os patrões divulgaram uma circular, no dia 3 de agosto, comunicando aos revendedores questões que não seriam verdadeiras.

"Os patrões divulgaram uma circular, no dia 3 de agosto, comunicando aos revendedores inverdades sobre a postura da Diretoria do nosso sindicato em não aceitar propostas acordadas em mesa, confundindo sua categoria de que o impasse teria criado pelo Sinposba, sem admitirem que o acordo não foi ainda viabilizado porque não aceitam pagar os domingos trabalhados", explica o sindicato, em nota.

Impasse

O Sinposba ainda afirma que o sindicato patronal orientou o pagamento do reajuste salarial aplicando-se o percentual de 4,18% (IPCA) aos salários vigentes em 1⁰ de maio do ano passado e na ajuda alimentação, sendo que o apresentado em mesa na SRTE é a seguinte proposta: reajuste com duas faixas de piso; 7% aplicado no piso de funcionários de lojas de conveniências, vigia, servente, lavador e enxugador. Reajuste de 5,3% aplicado aos demais pisos e todas as funções com piso não estabelecido. E ajuda alimentação no valor de R$380,00.

"Portanto, mais uma vez está provado que o impasse para o acordo não ser assinado recai sobre o pagamento dos domingos, sendo que a SRTE apresentou a seguinte proposta, aceita pela assembleia geral do Sinposba: pagamento de adicional à ajuda alimentação no valor de R35,00 por domingo trabalhado", acrescenta a nota.

Sobre a proposta do bônus, apresentada pela Superintendência conclamando as partes a aprovarem o pagamento do valor de R$ 450,00, de uma só parcela, para todos os funcionários, esta foi aceita pelo patronal.

No entanto, os seus representantes condicionaram a manutenção das cláusulas dos domingos e feriados conforme estavam na Convenção anulada, com compensação. Na terça, 1º de agosto, os patrões apresentaram a proposta parcelada em até 3 vezes, ainda condicionada ao não pagamento dos domingos e feriados.

"Nossa mobilização continua em cada local de trabalho e nosso objetivo é assinar uma Convenção que garanta e respeite nossos direitos. Com essas atitudes intransigentes os patrões insistem em não melhorar as condições de trabalho da nossa categoria, se beneficiando dessa prática para explorar os serviços prestados aos domingos gratuitamente. Não se trata de questão financeira, pois o setor vai muito bem economicamente. Enquanto isso, os trabalhadores saem de suas casas para trabalhar aos domingos e feriados sem qualquer tipo de remuneração, " afirmou o presidente do Sinposba, Antonio José dos Santos.