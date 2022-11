Travessia Salvador - Mar Grande segue suspensa neste domingo

A travessia Salvador - Mar Grande continua suspensa neste domingo, 6, devido às condições climáticas que comprometem a navegação na Baía de Todos os Santos. As escunas do "Passeio às Ilhas" também seguem sem operar.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o serviço parou de funcionar por causa do mau tempo na última quinta-feira, 3, às 17h30, e não há previsão de retorno da operação.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

A Travessia Salvador - Morro de São Paulo opera com conexão em Itaparica ou Bom Despacho.

Na primeira opção, os catamarãs saem do Terminal Náutico de Salvador e atracam no terminal marítimo de Itaparica, onde os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral, em Valença, e fazem a travessia de lancha até Morro de São Paulo.

Através do sistema Ferry-Boat, que sai do Terminal de Joaquim, o público chega ao Terminal de Bom Despacho e também seguem de ônibus até a Ponta do Curral, onde efetuam a travessia até Morro de São Paulo.

Os horários de travessia neste domingo, 6, saindo de Salvador são: 10h30, 13h e 14h30. Partindo de Morro de São Paulo, os usuários contam com opções de viagem às 11h30, 14h e 15h.

Por conta da conexão nas viagens o tempo de travessia fica em torno de 3h20, uma hora a mais em relação à viagem direta via catamarã.