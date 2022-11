Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa nesta sexta-feira

A travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa devido ao mau tempo, nesta sexta-feira, 4. A informação foi divulgada pela Astramab.

Segundo o comunicado, as condições de navegação continuam adversas e não há previsão para a retomada.

A Travessia Salvador-Mas Grande foi suspensa na quinta-feira, 3, às 17h30. Também, devido ao mau tempo, a Travessia Salvador-Morro de São Paulo vai operar fazendo conexão em Itaparica

Com conexão, os catamarãs saem do Terminal Náutico, atracam no terminal da cidade de Itaparica, na Ilha de Itaparica, de onde os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral (Valença) e fazem a pequena travessia até o Morro, em lanchas rápidas.

Com conexão, o tempo da viagem fica em torno de 3 horas e 20 minutos. Ou, uma hora a mais em relação ao tempo da viagem direta.

Já as escunas, que fazem o passeio turístico pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos, não operam nesta sexta.

A Astramab comunicou também que observa ainda que qualquer nova informação envolvendo as travessias será divulgada através de novo boletim de notícias.